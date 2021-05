Pieczone buraki

| Autor:

Buraki pieczone w piekarniku z dodatkiem oliwy, miodu, octu balsamicznego i aromatycznych przypraw. Podawane z fetą lub jako dodatek do dań mięsnych.

Składniki:

3 średniej wielkości buraki

1 cebula

4-5 ząbków czosnku

Składniki na marynatę:

1 łyżka octu balsamicznego

1 łyżeczka miodu

4 łyżki oliwy extra vergine

1/3 łyżeczki soli morskiej

1/3 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu

1/3 łyżeczki suszonego oregano

1/3 łyżeczki suszonej bazylii

¼ łyżeczki suszonego rozmarynu

Wykonanie:

Piekarnik nastawiamy na 180 st. C.

Buraki obieramy ze skóry, kroimy na ćwiartki, a następnie jeszcze na mniejsze części. Czosnek i cebulę obieramy, cebulę kroimy na ósemki. Odstawiamy.

W większej misce mieszamy wszystkie składniki na marynatę, wyrzucamy pocięte buraczki, cebulę i czosnek, mieszamy. Obtaczane w marynacie warzywa przekładamy do naczynia żaroodpornego i wstawiamy na ok. 1 ½ godziny do piekarnika. Po godzinie buraczki przykrywamy folią aluminiową.

Buraki podajemy na ciepło do mięs lub w formie sałatki z fetą.

Smacznego!